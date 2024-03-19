Tatlıpınar Enerji, satın almalarla büyümesini sürdürüyor

Şubat 2024 tarihi itibarıyla yönetiminde söz sahibi olduğu işletmedeki kurulu güç toplam 229,40 MW’a ulaşan Tatlıpınar Enerji, kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir satın almaya imza attı. Şirket, Türkiye’nin birçok yerinde depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisi üretim faaliyeti göstermek üzere çok sayıda ön lisans başvurusu olan Güneşgün 4 adlı şirketi satın aldı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve grubun çatı enerji şirketi olma hedefiyle yola çıkan Tatlıpınar Enerji, yeni bir satın almayla kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Tatlıpınar Enerji, Türkiye’nin farklı yerlerinde depolamalı güneş ve rüzgâr santrali ön lisansına sahip olan Güneşgün 4 Enerji Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hisse devir sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşme kapsamında Güneşgün 4 Enerji’nin Türkiye sınırları içerisinde Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Isparta, Mersin ve Van’da depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi için çok sayıda ön lisans başvurularının sahibi olmuş oldu.

Şubat 2024’te de Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Holding’in yüzde 30 hissesini bünyesine katarak yönetiminde söz sahibi olduğu işletmedeki kurulu güç toplam 229,40 MW’a ulaşan şirket, bu yeni satın almayla birlikte kapasite artırma yolunda önemli bir adım attı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Ağustos 2023 tarihindeki halka arz sürecimizde hedefimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümek olduğunu söylemiştik. O gün 115,5 MW’lık kurulu güç ile yola çıkmıştık. Bugün ise yönetiminde söz sahibi olduğumuz işletmedeki kurulu güç 229,40 MW’a ulaştı. Bunun yanı sıra halihazırda yatırımlarına devam ettiğimiz geliştirmeler de tamamlandığında kurulu gücümüzün 349,10 MW’a ulaşmasını hedefliyoruz. Bu satın alma ile de kapasitemizi 349,10 MW’ın üzerine çıkarmayı ve farklı coğrafi bölgelerde yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.