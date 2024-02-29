TDV mobil ikram araçlarını deprem bölgesine gönderiyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında hizmet vermesi için 5 mobil ikram aracını deprem bölgesine gönderecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında depremzedelerin yanında olacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için TDV’ye ait mobil ikram araçları Ramazan ayı boyunca iftarda ve sahurda vatandaşlara hizmet verecek. Yemek pişirme tırlarının da gönderileceği bölgede Ramazan ayı boyunca 20 bine yakın vatandaşa TDV’nin yardım eli ulaşacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, mobil ikram araçlarının deprem bölgesine uğurlandığı Kocatepe Camii avlusunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, Ramazan ayında yardımların deprem bölgesine yoğunlaştırılacağını ifade etti. TDV’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara mümkün mertebede yardım götüreceğine işaret eden Turan, “Sadece yardım götürmeyeceğiz. Biz oralardan öğrenci getireceğiz. Onların seçme sınavlarını da yapacağız. Kurban ile birtakım çalışmalar yürüteceğiz Ramazan’da. Yoğunluğumuz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz olacak. Ülkemizdeki mağdurlarımız ve yardıma muhtaçlarımız olacak” diye konuştu.

“22 noktada iftar sofralarımızı açacağız”

İkram araçlarının her gün deprem bölgesini gezerek vatandaşlara ulaşmaya odaklanacağını belirten Turan, “22 noktada iftar sofralarımızı açacağız. Bu iftar sofralarımızın asgarisi 500 kişiye hitap edecek. Azamisi bin 500 ve 2 bin kişiye hitap edecek şekilde dizayn edildi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık” ifadesini kullandı.

“20 bin civarında insana sıcak yemek ikramında bulunacağız”

TDV’nin bütün gönüllüleri ile deprem bölgesinde kapı kapı gezeceğini söyleyen Turan, “Orada 20 bin civarında insana sıcak yemek ikramında bulunacağız. Sadece iftar sofraları devrede olmayacak, aynı zamanda bizim mobil mutfaklarımız olacak. Onlarla ürettiğimiz ürünlerle konteynerde bulunan insanlarımızın o zor şartlarında Ramazan iftarını kolaylaştırmak adına da çalışmalar yapacağız” dedi.

Ramazan’da genel olarak insanlar iftarda ne yerse deprem bölgesinde de aynı menülerin ikram edileceğini dile getiren Turan, “Bizim Ramazan’da ne kadar iftar menümüz varsa mümkün mertebe biz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Başkanlığımız ile beraber oradaki iftar sofralarına gideceğiz. Bizim iftar soframızda ne varsa günlük iftar menülerinde onları temin edeceğiz” dedi.

“Araç filomuzu 23’e çıkardık”

Deprem bölgesindeki yaraları sarmaya devam edeceklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

“Biz 2000 yılı itibarıyla afet bölgelerine sistematik olarak girmeye başladık. Van ve Erciş depreminde de birtakım yardımlar götürmüştük ama daha ziyade insani yardımlar. Şu anda ise depremlerin bizlere öğrettiği bir takım dersler var. Gün geçtikçe ülkemizin bir deprem havzasında olduğu bilinci hepimizde gelişmeye başladı. Şu an için araç filomuzu 23’e çıkardık. Bu araçlar aynı zamanda afet aracı değil, sosyal yaşam mantığıyla bunları oluşturduk.”