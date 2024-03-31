Tecrübeli seçmenler oyunu erkenden kullandı

Bursa’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Okullarda yaşlılar için engelli asansörleri seferber edildi. 70-90 yaş grubu seçmenler asansörler ile oy verecekleri sandıklara kolaylıkla ulaştı.

Bursa’da sur içi mahalleleri Osmangazi, Mollagürani, Aladdin Bey, Pınarbaşı, Alacahırka, Kavaklı Mahallesi sakinleri, sandıkların açılması ile ilk dakikalarda oylarını kullandı. Tecrübeli olan 50 yaş üstü seçmenlerin sandıkların açılmasından hemen sonra gelip, fazla beklemeden oylarını vermeleri dikkat çekti. Okullarda yaşlılar için engelli asansörleri seferber edildi. 70-90 yaş grubu seçmenler asansörler ile oy verecekleri sandıklara kolaylıkla ulaştı. Şehirde seçim günü, öğleden önceki saatlerde trafik ve asayiş olayları da yaşanmazken, yaşlı seçmenlerin büyük kısmının okulların giriş ve alt katlarındaki sandıklarda oy kullanmaları sağlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını daha rahat şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği sunuyor.