Tedirgin tavırları ele verdi: Torpido bölümünden uyuşturucu çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu. Torpido bölümünde 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. (25) ve Cihan Ü. (31) isimli şahısların yapılan üst aramalarında herhangi suç unsuruna rastlanılmadı. Şahısların tedirgin tavır sergilemeleri üzerine şüphelenen polis ekipleri günün nöbetçi savcısından arama kararı talep etti. Bunun üzerine araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu aracın torpido bölümünde metamfetamin olduğu değerlendirilen 7 gram uyuşturucu madde ve 1 adet pipe ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.