Tehlikeli taşımacılık kamerada...

Bursa'da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.

Tehlikeli taşımacılık kamerada...
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.

Olay, Kestel-İnegöl Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonetinin arkasına koyduğu demirlere güvenlik önlemi almadan seyreden sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ikazına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli taşımacılığına devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

4dosgb
4dosgb
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Öte yandan, bir vatandaş ise konserve taşıyan kapağı açık kamyonetin arkasında kilometrelerce yol gitti. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü ve yolcu saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı.