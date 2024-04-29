Tekirdağ'da 275 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.