Tekirdağ'da 6 kişi yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Jandarmanın çalışmasında uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında, 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap ele geçirildi.

Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde farklı suçlardan aranması olan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.