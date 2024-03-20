Tekirdağ'da 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Jandarmanın çalışmasında uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.

Tekirdağ'da 6 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Jandarmanın çalışmasında uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında, 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap ele geçirildi.

Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde farklı suçlardan aranması olan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.