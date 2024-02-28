Tekirdağ'da deprem riskine karşı hazırlık çalışmaları

TREDAŞ çalışanları, kurumların ve bireylerin depreme hazırlıklı olması hedefiyle ’Deprem Simülasyon Tırı’nda afet durumunda yapılması gerekenleri deneyimleme fırsatı buldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na ait Deprem Simülasyon tırının yeni durağı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) oldu. Kurumların ve bireylerin depreme hazırlıklı olması için uygulamalı eğitim fırsatı sunan Deprem Simülasyon Tırı’nda, TREDAŞ çalışanları afet durumunda yapılması gerekenleri deneyimledi.

Depremlerin etkilerini daha iyi anlamak ve toplumda deprem bilincini artırmak amacıyla hazırlanan, mobil simülasyon ile TREDAŞ çalışanları deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Ayrıca, tır içinde gerçekleştirilen interaktif simülasyonlarla, katılımcılar deprem anında alınması gereken önlemleri de deneyimlediler.