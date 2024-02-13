Tekirdağ'da iş yerinden makaron, puro ve tütün ele geçirilen şahsa 16 bin lira ceza
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde puro, makaron ve tütün ele geçirilen şahsa 16 bin 687 TL para cezası uygulandı.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; iş yerinde puro, makaron ve tütün ele geçirilen şahsa 16 bin 687 TL para cezası uygulandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Saray Bozoba Mahallesi’nde F.S. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 185 adet satışa hazır puro, 300 adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Şahsa 16 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.