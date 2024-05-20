Tekirdağ'da kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde 1 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, 90 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 765 TL para ele geçirildi.

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Olayda 1 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken,1şüpheli ise uyuşturucuda gözaltına alındı.