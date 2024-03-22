Tekirdağ'da sikke ve silah ele geçirildi

Tekirdağ'a polis ekiplerince yapılan operasyonla sikke ve silah geçirildi.

Tekirdağ'da sikke ve silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’a polis ekiplerince yapılan operasyonla sikke ve silah geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 3 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Bu kapsamda 1 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.