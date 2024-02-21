Tekirdağ'da silah ve bıçak ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ve bıçak ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 64 adet kuru sıkı mermi; E.S.’nin üzerinden ise 1 adet kasatura ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

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Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde de M.A.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.