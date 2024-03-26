Tekirdağ'da tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Yenice Mahallesinde F.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar ele geçirildi.
Muratlı Aşağısevindikli Mahallesi’nde A.E.K isimli şahsın yapılan aramasında, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve içerisinde 9 mm fişek ele geçirildi.
Ergene Velimeşe Mahallesinde ise L.Ü. ve Ö.Ü. isimli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 21 gram toz esrar, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir öğütme aparatı, 22 adet 9 mm. fişek ele geçirildi.
Ergene Velimeşe Mahallesi Çorlu gişeler mevkiinde durdurulan araçta sürücü A. A. isimli şahsın üst aramasında, 1 gram esrar ile esrar sarılı sarılmış vaziyette bir fişek sigara ele geçirildi.