Tekirdağ merkezli 3 ilde teröre fon sağladığı iddia edilen şüphelilere operasyon

Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağladığı yönünde iddialar bulunan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. TKP/ML-TİKKO ve TKİP terör örgütlerine fon sağladıkları iddiasıyla Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. ve G.D. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken 1 şahsı yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.