Tekirdağ sandık başında

Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Tekirdağ sandık başında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da oy kullanma işlemi başladı.

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Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08.00’ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan, kente seçmenler 17.00’a kadar oy kullanacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, Tekirdağ genelinde seçim güvenliği kapsamında 2 bin 340 İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü, 1113 İl Jandarma Komutanlığı, 85 Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere toplam 3 bin 538 personel görevlendirildi.