Teknosa, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Müşterilerin teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı ihtiyaçlarını bütünsel bir şekilde karşılamak için çoklu kanalda yatırımlarına hız veren Teknosa, 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlarına göre yüzde 45 oranında (enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 122) büyüme ile 47,3 milyar TL ciroya ulaştı.

Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla 2019 yılından bu yana çoklu kanalda müşteri deneyimi ve dijital dönüşüm odaklı adımlar atan Teknosa, 2023 yılında da pazarın üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, sektöründe digital-first olacak şekilde çoklu kanalda hizmet veren bir perakendeciye dönüşme hedefiyle dijital yetkinliklerini artırdığı mağazacılıkta, pazaryeri modeliyle e-ticarette, İklimsa iş birimi iklimlendirme ve güneş enerjisi sistemleri alanlarında büyümesini devam ettirdi. Dönüşüm sürecinin başlangıcından itibaren her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden şirket, yüzde 43 (enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 64) büyüme ile 748 milyon TL net kâra ulaştı.

“Çoklu kanalda 582 milyon TL’lik rekor yatırıma imza attık”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, dijitalleşme ve teknoloji odaklı planlanan stratejik yatırımların hayata geçirilmesiyle 2023 yılında yüzde 69 reel büyüme ile 582 milyon TL’lik rekor yatırıma imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla hayata geçirdiğimiz yenilikler sonucunda 2023 yılında da pazarın üzerinde büyümeyi başardık. Geçen yıla göre ciromuzu enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre 47,3 milyar TL’ye, net kârımızı ise 748 milyon TL’ye çıkardık. Brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık. Bu başarıda emeği geçen Teknosa Ailesi’ni gönülden kutluyorum. Çoklu kanalda müşteri deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle 2023 yılında teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımıza öncelik verdik. Şubat 2022’den bu yana küresel örneklerin üzerinde bir hızla büyüme sağladığımız pazaryeri yatırımımızla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi 31 kat artırarak, yaklaşık 154 bin adede çıkardık. Online tarafta yatırımlarımıza devam ederken, tüm dünyada yükselen "deneyim odaklı perakende" trendini karşılayabilmek için yeni dijital mağaza konseptimizi yansıttığımız mağazalarımızda da yatırım hızımızı kesmedik. 2023 yılında 10 yeni mağaza açarken, 7 mağazamızı da yeni dijital konseptimizle yeniledik. Ayrıca dönüşüm yolculuğumuzda kararlı adımlarla ilerlerken yapay zekâ uygulamalarını tüm iş süreçlerimize etkili bir biçimde entegre etmeye başladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti en ileri seviyeye taşımayı amaçlarken, üretken yapay zekayı kullanarak tedarik zinciri yönetimi, satış verimliliği ve müşteri hizmetleri alanlarında çalışmalarımız hız kazandı. Verimliliği ve rekabet gücünü artıracak uygulamalarımızın sonuçlarını 2024 yılında görmeye başlayacağız.”

“CDP İklim Değişikliği Programı’nda lider konuma ulaştık”

Şirketin tüm operasyonlarının merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Sitare Sezgin, şöyle devam etti:

“2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’a ulaşma hedefimiz doğrultusunda 2023 yılında önemli bir kilometre taşına ulaştık. Dünyanın en önemli raporlama platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği programında skorumuzu A- (liderlik) seviyesine yükselttik. Önümüzdeki dönemde de çevresel etkimizi ve karbon ayak izimizi azaltma çabalarımızı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Habitat Derneği ile birlikte 17 yıldır sürdürdüğümüz Kadın için Teknoloji projemizle deprem bölgesindeki kadınları da kapsayacak şekilde 4 bin kadına teknoloji eğitimleri verdik. 2024 yılında da çevreye, topluma ve insana pozitif etki oluşturma hedefiyle ilerlemeye ve 1 milyar TL’lik güçlü yatırım planımız ile ekosistemimizde yer alan paydaşlarımız, yatırımcılarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer oluşturmaya devam edeceğiz.”