Teknosa, CDP İklim Değişikliği Programı'nda skorunu yükseltti

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, dünyanın en önemli raporlama platformlarından biri olan CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda 2023 sonuçlarına göre B-(yönetim) seviyesinden A-skoruna yükseltti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’a ulaşma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Şirket, ilk kez 2022 yılında raporlama yaptığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği programında B- (yönetim) olan skorunu A- (liderlik) seviyesine yükseltti.

“Karbonsuzlaşma iklim değişikliği ile mücadelemizin önemli bir parçası”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, CDP İklim Değişikliği Programı’nda sürdürülebilirlik hedeflerine olan taahhütleri doğrultusunda A- skoruna yükselmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İklim kriziyle mücadele yolculuğumuzda belirlediğimiz 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’a ulaşma hedefimiz doğrultusunda pek çok aksiyon alıyoruz. Bu yolculukta risk ve fırsatları ile karbonsuzlaşma stratejilerini belirlemenin öneminin farkındayız. Kapsam 2 emisyonlarımızın yaklaşık yüzde 80’ini elektrik tüketiminden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, özellikle elektrik tüketimimizi azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyoruz. Birçok faaliyet alanımız için yenilenebilir enerji sertifikası alıyoruz. Adana Sabancı mağazamızın çatısına kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile yenilenebilir enerji üretiyoruz ve enerji verimliliği için mağazalarımızda LED dönüşümü ve otomasyon sistemleri kurulumu yapıyoruz.

2022 yılında 2050 Net-Sıfır hedefimiz için strateji çalışmalarımızı başlattık ve bu çerçevede dolaylı emisyonlarımızı (kapsam 3) hesapladık. Perakende sektöründe faaliyet stratejileri belirlemenin öneminin farkındayız ve bu sebeple geçen yıl başlamış olduğumuz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunun paralelinde kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımız için SBTi’a (Science Based Targets initiative) hedef belirleyeceğimize dair taahhüt vereceğiz. Çevresel etkiyi ve karbon ayak izini azaltma çalışmalarımızı sürdürerek iklim değişikliği ile mücadeledeki lider konumumuzu koruyacak; ülkemiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz.”

Teknosa’nın sürdürülebilirlik çalışmaları için detaylı bilgiye yatirimci.teknosa.com/surdurulebilirlikyaklasimimiz ulaşabildiği belirtildi.