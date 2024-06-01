Terasında başladığı tarıma 21 dönümlük arazisinde devam ediyor

Evinin terasında 22 yıl önce hobi olarak sebze yetiştirmeye başlayan Mirgün Ünal, günümüzde Ankara’nın Çubuk ilçesinde kurduğu 21 dönümlük arazide yurdun dört bir yanına meyve ve sebze fidesi pazarlıyor.

Sebze ve meyve yetiştirmeye evinin terasında başlayan Mirgün Ünal, hobisini meslek haline dönüştürdü. 2002 yılında evinin terasında, çocuklarına sağlıklı sebzeler yetiştirmek isterken elde ettiği tohum ve fideleri 2005 yılında ticarete döken Ünal, 2010 yılında tarım arazisi almaya karar verdi.

2017 yılında yıllardır hiç ilaç kullanmamanın hediyesi olarak organik üretim yapabileceği Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylanan Ünal, oğluyla birlikte günümüzde 4 dönümü kapalı, toplam 21 dönüm üzerinde organik fide ve sebzeler yetiştiriciliği yapıyor.

"Tarımın insanı tatmin eden yönleri var"

Mirgün Ünal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Evimin terasında domates yetiştiriyordum. Sonra Allah nasip etti ve burada bir yer aldım. Burada fide üretmeye başladım. Sonra bir yer daha aldık. Konu büyüdü ve Türkiye’nin organik sertifikalı ilk fidecisi olma hakkını elde ettik. Tarım çok para kazandıran bir şey değil fakat insanı çok tatmin eden yönleri var. Büyük bir keyifle yapıyoruz” ifadesini kullandı.

"Kendimiz tohum alıp kendimiz ürün alıyoruz"

Oğlu Ziraat Mühendisi Mirzat Ünal ise “Burada 40 çeşidin üzerinde ürün var. Hepsinden kendimiz tohum alıp kendimiz ürün alıyoruz. Üretimi Şubat’ın 7’si ile 15’i gibi başlıyor. Haziran’ın 15’ine kadar da satışı var. Sulaması ve organik gübrelemesi mevcut” dedi.

Baba ve oğlunun, yeni hedeflerinde ise organik kurutulmuş sebze ve turşu yapmak yer alıyor