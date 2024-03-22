Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Balıkesir'de Jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan bir şahsı yakaladı.
Balıkesir’de Jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan bir şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı olan bir şüpheliyi Balıkesir’in Karesi ilçesinde düzenlediği operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.