Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Balıkesir'de Jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan bir şahsı yakaladı.

Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’de Jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan bir şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı olan bir şüpheliyi Balıkesir’in Karesi ilçesinde düzenlediği operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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