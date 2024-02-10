TESK Başkanı Palandöken: 'İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ulaştırılabilmesi, çalışmaya da devam edeceğiz'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun destek mekanizmalarının tasarlanması ve bu desteklerin, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ulaştırılabilmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ekonomik ve insan hakları standartları açısından değerlendirildiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Çalıştayı, TESK ve Birleşmiş

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları, Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi’ Projesi kapsamında, TESK işbirliğinde ‘İşletmeler ve İnsan Hakları Konusunda Küçük İşletmelerin Rolü, Türkiye’de Depremden Etkilenen Esnaflar Örneği’ çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2023 yılında Mersin ve Kahramanmaraş’ta yürütülen, depremden etkilenen küçük işletmelerin bu süreçteki deneyimlerini, sorunlarını ve başarı öykülerini ortaya koymayı hedefleyen saha çalışmasının ön bulguları TESK Çalıştayında sunularak görüşe açıldı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Palandöken, “Bugün burada, Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli yaşadığı, büyük yıkıma sebep olan depremin etkilerini ve bu zorlu süreçte iş dünyasının karşılaştığı sorumlulukları ele almak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. UNDP ve TESK iş birliğiyle hayata geçirilen, ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi Projesi, kapsamında yürütülen çalışmalar, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu tür afetlerden nasıl etkilendiklerine ve afetlerden sonra nasıl bir rol üstlendiklerine odaklanmaktadır. Çalışmamız, sadece ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda insan haklarına uygun bir işletme anlayışının nasıl benimsendiği ve sürdürüldüğü konusunda da kapsamlı bir perspektif sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ulaştırılabilmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz”

Deprem zamanında esnafın çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini hatırlatan Palandöken, “Deprem zamanında gördük ki bakkalından taksicisine, fırınından kasabına kadar çok sayıda esnaf kapılarını ve kollarını binlerce depremzedeye açmışlardır. Depremin vurduğu şehirleri tekrar hayata döndürmek istiyorsak bu kollar ve kapılar çalışmaya devam etmelidir. Esnaflarımızın işyerleri sokakları ve mahalleleri aydınlatmaya devam etmelidir. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız şehirlerin hafızasıdır. Bu kapsamda TESK, afet sonrası durum analizinde büyük rol oynayabilmektedir. Bugün Konfederasyon olarak sahanın analizini yaparak, raporlar oluşturarak tüm ilgili kurumlarla paylaşıyor, esnafın bu süreçten sosyo-ekonomik olarak nasıl etkilendiğini anlatıyoruz. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun destek mekanizmalarının tasarlanması ve bu desteklerin, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ulaştırılabilmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.