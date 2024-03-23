TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Kırklarelispor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Niyazi Atakan Ataseven, Feyzullah Çimen
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Barış Dalkıran (Emre Tepegöz dk. 84), Hamza Baran Arıkan (Mehmet Çetin dk. 67), Bilal Güney (Eren Güler dk. 84), Mustafa Genç, Berat Altındiş (Eray Duman dk. 77), Çağatay Yılmaz
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Fehmi Güneş (Bilal Musa Şentürk dk. 84), Serkan Sözmen (Okan Derici dk. 65), Muharrem Doğan, Necmican Cebeci (Muammer Denizhan Taşkan dk. 65), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Efe Geçim dk. 90+2), Yücel Candemir, Efecan Barlık
Goller: Okan Derici (dk. 81), Bilal Musa Şentürk (dk. 90+4) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Semih Üstün, Bilal Musa Şentürk (Kırklarelispor), Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Genç, Eren Güler (Bursaspor)