TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak A Kategorisi'nin lideri İstanbul Golf Kulübü oldu

Bu yıl 3.’sü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 3. Ayak A kategorisi müsabakaları, Ankara’nın İncek ilçesinde oynandı. Müsabakaların ardından lider İstanbul Golf Kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve üçüncü ayağı Regnum Golf & Country Club Ankara sahasında oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında, A kategorisinde Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü’nden oluşan 9 takımın bulunduğu turnuvada, 71 oyuncu mücadele etti.

Turun üçüncü ayağının ilk günü olumsuz hava koşulları ve yıldırım tehlikesi nedeniyle ertelendi. İkinci günün sabahında ilk raund müsabakaları tamamlandı. Oyuncular daha sonra ikinci raund için sahaya çıktı.

Oynanan final raundu müsabakalarının ardından Levent Uzun, Sinan Yaman, Atilla Aksoy, Mustafa Özgür Özdemir, Erdem Yılmaztürk, Oğuz Şenol Yüce, Engin Taviloğlu ve Eyüp Nuri Özelgin’den oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 887 net skorla birinci, Fatih Mehmet Erduran, Levent Topal, Ufuk Topal, Yusuf Köse, Oktay Senemoğlu, Anıl Amiklioğlu, İsmail Doğan ve Mehmet Dora’dan oluşan Ankara Golf Kulübü takımı toplamda 892 net skorla ikinci, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Sait Kar, Derin Civelek, Mehmet Ali Meriç, Ali İslamoğlu, Denis Zhalovsky, Rick Arthur Wray, Emin Caner ve Ayhan Karaca’dan oluşan Regnum Golf & Country Club Ankara takımı 903 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Cumhur Ersin, 4. Çukurda yaptığı vuruşla “Hole in one” yaptı.

Toplam dört ayak olan müsabakaların ardından puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 4. ayak A kategorisi müsabakaları 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul’da bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde oynanacak.