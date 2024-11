The Vanishing of Ethan Carter'ın Geliştiricilerinden Bomba Oyun Witchfire

2024 yılı, oyun dünyasına birçok yenilik ve sürpriz getirirken en dikkat çeken yapımlardan biri de geçtiğimiz yıl Epic Games Store’da boy gösteren ve kısa süre önce güncellenmiş hâliyle Steam’de de Erken Erişim’e açılan Witchfire oldu. Oyuncuların zihninde iz bırakan başarılı oyunlardan The Vanishing of Ethan Carter’ın geliştiricisi The Astronauts ekibinin yeni oyunu Witchfire, oyuncuları, karanlık bir fantezi evrenine davet eden FPS (First-Person Shooter/Birinci Şahıs Nişancı) türünde bir başyapıt olarak değerlendiriliyor. RTX 4060 laptop modellerinde son derece akıcı çalışan Witchfire’ın sıradan bir FPS olmadığını hemen belirtmek gerekiyor; zira oyun, oldukça güçlü rol yapma unsurları, roguelite mekanikleri ve soulslike zorluk seviyeleriyle geliyor. Yapım, özellikle Painkiller ve Bulletstorm gibi aksiyon dozu yüksek oyunlardan ilham alırken The Vanishing of Ethan Carter’ın atmosferik ve bilinmezliklerle dolu dünyasını da bir adım öteye taşıyor.

Witchfire’ın Dünyası, Karanlık ve Ürkütücü

Oyuncuları, büyücülerle savaşın süregeldiği, karanlık bir dünyaya adım atmaya davet eden Witchfire’da “Preyer” adı verilen bir büyü avcısını kontrol ediyoruz ve karakter, kiliseyle cadılar arasındaki savaşı bitirebilecek güçte bir eser arayışına çıkıyor. Hikâye, doğrudan anlatım yerine keşfetmeye dayalı bir tecrübe sunuyor; bu da oyuncuların çevreyi ve dünyayı kendi başlarına keşfetmelerine imkân tanıyor. The Astronauts ekibi, Witchfire’ın hikâyesini detaylı şekilde anlatmaktansa, Elden Ring gibi gizemi ön planda tutarak oyuncuyu keşfe yönlendiriyor. Böylesi bir yaklaşım, birçok oyuncunun hem merak duygusunu körüklüyor hem de kendilerini oyunun dünyasına daha fazla kaptırmalarını sağlıyor.

Witchfire’ın temel yapısını oluşturan unsurlar arasında az önce de bahsettiğimiz üzere roguelite ve soulslike mekanikleri yer alıyor. Yapımda her oyun, belirli bir harita üzerinde başlıyor ve haritalar rastgele yerleştirilen düşmanlar, eşyalar ve görevlerle dolup taşıyor. Yani her oynanış döngüsü, doğası gereği yeni sürprizleri beraberinde getiriyor. Oyun içi sistemlerden biri olan “Gnosis” mekanizması, oyuncunun ilerlemesiyle birlikte haritayı ve düşmanları değiştiren bir unsur. Gnosis seviyeleri arttıkça oyunun zorluğu da artıyor; yeni bölümler, düşmanlar ve sırlar açığa çıkıyor.

Oyunun savaş sistemi ise oldukça yoğun ve strateji gerektiriyor. Her silah ve büyü, benzersiz yeteneklerle donatılmış durumda ve yetenekler zamanla açılıyor. Kritik vuruşlar yapmak ya da doğru zamanda bir büyü kullanmak, düşman gruplarını alt etmenin anahtarlarından biri oluyor. Fakat oyunda her şeyin bir bedeli var. Yanlış bir hareket veya tedbirsizce kullanılan stamina, oyuncuyu kolayca ölüme sürükleyebiliyor. Bunun yanında oyunun “Calamity” adı verilen eşsiz bir sistemi de bulunuyor. Oyuncu her hata yaptığında ya da fazla hasar aldığında, bu sistem devreye giriyor ve zorluk seviyesi giderek artan olaylar tetikleniyor. Kısacası bu oyunda hataya yer yok.

Fotogrametri Destekli Grafiklerle Görsel Bir Şölen

Unreal Engine 4 ile geliştirildiği için RTX 4060 laptop modellerinin kolayca çalıştırabildiği ve yüksek çözünürlükte oynatabildiği Witchfire, ilginç grafik teknolojilerini heybesinde taşıyor. The Astronauts ekibi, Witchfire’da bir kez daha fotogrametri teknolojisine başvurmuş. Bu teknoloji gerçek dünyadaki nesnelerin ve ortamların binlerce fotoğrafının çekilerek oyuna entegre edilmesini sağlıyor ve oyuna olağanüstü bir görsel gerçekçilik katıyor. Bu sayede Witchfire’ın dünyası, inanılmaz detaylarla dolu ve âdeta canlı bir dünya hissiyatı veriyor. Geliştirici ekip, The Vanishing of Ethan Carter’da bu teknolojiyi başarıyla uygulamıştı ve Witchfire’da bu başarıyı pek çok yönden ileri taşıyor. Bunun yanında yapım, performans açısından da oldukça başarılı bir oyun olarak öne çıkıyor. Erken Erişim’de olmasına karşın oyunun neredeyse hiçbir performans problemi yaşatmadığı, akıcı ve stabil bir deneyim sunduğu, oyuncular tarafından dile getiriliyor. GeForce RTX 4060 laptop gibi güçlü oyun bilgisayarları olanlar, yüksek kare hızı, geniş ekran desteği ve kapsamlı grafik ayarları gibi seçeneklerle Witchfire’ı kusursuz şekilde deneyimleyebiliyorlar.

Etkileyici mekanikleri, atmosferik dünyası ve yüksek kaliteli görselleriyle tam sürümünde büyük bir potansiyele sahip olacağını şimdiden gösteren ve The Astronauts ekibinin, The Vanishing of Ethan Carter ile başlattıkları kalite çıtasını oldukça yukarı taşıdıklarını kanıtlayan Witchfire, roguelite, soulslike ve FPS türlerinin harmanlandığı başarılı bir yapım. Tam sürümünün 2025’te çıkması planlanan oyunu, siz de performans sorunlarıyla karşılaşmadan, canavar gibi oynamak istiyorsanız, sizin de elinizin altında bir “canavar” bulunmalı. Monster imzalı RTX 4060 laptop modelleri, tüm güncel oyunları kusursuz şekilde çalıştırıyor.