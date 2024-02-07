THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague’de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, yarın evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.
THY Euroleague’de 26. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 A. Efes - Maccabi Tel Aviv
22.30 Baskonia - ASVEL
22.30 Partizan - Bayern Münih
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
9 Şubat Cuma
22.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
22.15 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Virtus Bologna - Monaco
22.30 Barcelona - ALBA Berlin