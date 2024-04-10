THY Euroleague'de son hafta heyecanı
THY Euroleague'de 34. ve son hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
THY Euroleague’de 34. ve son hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
THY Euroleague’de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde Play-In’e kalmak isteyen A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Play-Off potasında yer alan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ALBA Berlin’i konuk edecek.
Euroleague’de son hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 AS Monaco - Bayern Münih
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.30 A. Efes - Kızılyıldız
21.05 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano
21.15 Panathinaikos - ALBA Berlin
12 Nisan Cuma
21.00 ASVEL - Barcelona
21.15 Olympiakos - Fenerbahçe Beko
21.30 Partizan - Valencia Basket
21.30 Virtus Bologna - Baskonia