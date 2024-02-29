Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu Türkiye’yi üst ülkeler ligine doğru taşıyacak" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Güngören’de gün boyu bir dizi etkinliği katıldı. Bakan Bolat ilk olarak Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen “Zarafetin Dokunuşu Sergisi” açılış törenine katıldı. Törene Bakan Bolat’ın yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Abdullah Küçük ve çok sayıda davetli katıldı

Uzun yıllardır Güngören de yaşadığını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Belki bu salonda benim kadar uzun süre Güngörenli olan yoktur. 61 yıldır burada yaşıyorum. Burada doğdum burada büyüdüm burada evlendim ve hala burada oturmaktayım. 61 yıllık Haznedarlı olarak aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Güngören’in nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorum o tozlu yollardan bugüne nasıl geldiğini. Güngören 1994 yılında Cumhurbaşkanımız ile beraber refah partisi ile başlayan daha sonra Ak Parti ile devam ettirdiği büyük hizmetlerden nasibini aldı. Güngören gerçekten çok değişti” dedi.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Bakan Bolat,“ Murat Kurum başkanımızla kendisi şehir planlayıcısı mimar kendisi TOKİ’de ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çok büyük hizmetler yaptı. İstanbul Büyükşehir’imize aday sizlerin destek ve katkılarıyla halkımızın dualarıyla Murat Kurum başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bünyamin Demir başkanımızı da Güngören Belediye Başkanı yapacağız. Çevre belediyeciliği, sosyal belediyecilik, halkına ulaşan, halkına destek olan belediyecilik anlayışını sağladık. Ulaşımda dünyanın en modern ulaşım ağlarını kurmak eğitim de sağlık da çok büyük devrimler yapıldı buna Allah’ta şahit kullar da şahit. Biraz vicdanı olan ve kalp gözü açık olan insanlar bunları görüyorlar” diye konuştu.

Kadın kooperatiflerine çok önemli destekler veriyoruz.

Kadın kooperatiflerine bakanlık olarak önemli destekler sağladıklarını belirten Bakan Bolat, “Biz ticaret bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine önemli destekler veriyoruz. Eğer kadın kooperatifi kurarsanız bizden 460 bin lira mal ve hizmet alımı için bir defaya mahsus destek alıyorsunuz karşılıksız hibe olarak. Bir personel için 204 bin lira iki personel için 408 bin lira bir yıl için istihdam desteği alıyorsunuz. Fuara veya sergiye katılacaksanız da 65 bin lira hibe desteği alabiliyorsunuz” dedi.

Ekonomimiz büyümesini sürdürüyor

Ekonominin pandemiden sonra hızla büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Bolat, “Bugün milli gelir rakamı açıklandı. 4 yıl önce 100 yılda bir olan büyük bir salgını atlattık ekonomimiz yüzde 1.9 büyüdü 2020 yılında ertesi yıl yüzde 11 buçuk büyüdük. 2022 yılında yüzde 5,6 büyüdük. Geçen yıl ise yüzde 4 buçuk büyüdük. Sonuç olarak 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu Türkiye’yi üst ülkeler ligine doğru taşıyacak. İhracatta da iki gün sonra Adıyaman’da tarihin en yüksek Şubat ayı ihracatını açıklayacağız. Her ay tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmaya başladık.”

Bakan Bolat açılışın ardından Güngören’de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.