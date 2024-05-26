Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Dilucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan denetim ve kontroller sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan iki tır aracında yaklaşık 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Dilucu ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki gümrük kapısına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı’na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin yakaladı. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.