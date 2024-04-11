Ticaret Bakanlığından 'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, "Sosyal medyada yer verilen ’yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail’e ihracatının devam ettiği’ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer verilen ’yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail’e ihracatının devam ettiği’ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir. Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00’dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail’e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır” denildi.