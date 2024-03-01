TİKA'dan Filistinli kadınlara yönelik imalathane ve eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Filistin’in kırsal bölgelerinde yaşayan bedevi kadınlara yönelik süt ürünleri alanında modern üretim ekipmanları temin edilerek eğitim desteği sağladı.

TİKA’nın Jahalin Bedevi Kadınlar Derneği iş birliğinde yürüttüğü proje çerçevesinde, 10 bedevi topluluğundan 150 kadına gıda güvenliği, peynir üretimi, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırma konularında eğitimler verildi. Filistin’in kırsal bölgelerinde yaşayan bedevi kadınların başlıca geçim kaynağını küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri süt ürünleri oluşturuyor. Süt ve süt ürünlerinin üretimleri ve kazançları, ürün kalitesi, çeşitliliği, ömrü ve stoklama gibi konularda karşılaştıkları zorluklar nedeniyle sınırlı kalan kadınlara süt ürünleri alanında modern üretim ekipmanları temin edilerek eğitim desteği sağlandı. Ayrıca, dernek merkezinde bir imalathane kuruldu ve süt ürünleri üretimi için gerekli ekipman ve malzemeler temin edilirken internet üzerinden sipariş ve satışa yönelik olarak dernek adına kayıtlı marka için kanallar oluşturularak, üretilen ürünlerin satışları artırıldı.

Khan Akhmar bölgesindeki bedevi köyünde düzenlenen sertifika törenine katılan kadınlar, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan bu destek için teşekkürlerini iletti.