TİKA, Ramazan bereketini Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen ‘Ramazan Programları’ kapsamında Kuzey Makedonya’da 50 köyde ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 36 tonluk 3 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

TİKA tarafından düzenlenen ‘Ramazan Programları’ kapsamında Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren ve 52 Türk derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve yerel STK’lar işbirliğinde Kuzey Makedonya’nın kırsal bölgelerindeki Karbintsi, İştip, Köprülü, Lozovo, Usturumca, Demir Kapı, Doyran, Gostivar, Kırçova, Struga, Pehçevo, Kalkandelen, Kumanova, Lipkova, Studenicani ve Üsküp belediyeleri sınırları içerisindeki 50 köyde soydaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 3 bin adet gıda paketi ulaştırıldı. Ramazan ayı vesilesiyle Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen gıda paketi dağıtımı ile kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleriyle Ramazan bereketi paylaşıldı. Ayrıca dağıtımı yapılan temel gıda ürünlerinden oluşan paketler, ülke genelinde farklı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahipleri için Türkiye’nin kendilerine ulaşan bir hediyesi ve selamı mahiyeti taşıdı.