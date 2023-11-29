TİKA, Togo'da toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika ülkesi Togo’da kadınlara, çiftçilere ve yetim çocuklara yönelik üç projeyi hayata geçirdi.

Afrika’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Togo’da da yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürüten TİKA, yetim çocuklara eğitim alanında destek sağlayarak, okul ve kırtasiye malzemeleri temin etti. Tarım sektörüne yönelik de projeler üreten TİKA, Sokode şehrindeki çiftçilere mahsul taşıma aracı temin etti.

Kadınlara yönelik dikiş-nakış eğitimlerinin verileceği dikiş atölyesi kurulumuna destek veren TİKA, atölyeye 30 adet dikiş makinesi temin etti.

Lome şehrinde geçtiğimiz haziran ayında tamamlanan dikiş atölyesinin açılış törenine TİKA Konakri Koordinatörü Mehmet Özdemir, Türkiye’nin Lome Büyükelçiliği 3. Kâtibi Tevfik Yavuzer ve Ataşe Mustafa Arik, Togo Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Mahfouz Mako, yerel halk ve yetim çocuklar katıldı.