Tivibu, şubat ayı programını açıkladı

Televizyon platformu Tivibu, şubat ayında da özel ve yeni yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Geniş film arşivine sahip platformda bu ay, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Kayıp Şehir’ ve ‘Vur Kaç’ gibi başarılı filmler öne çıkıyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, şubat ayında da birbirinden özel filmleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Kirala Satın Al klasöründe; başrollerinde Denzel Washington ve Dakota Fanning gibi isimlerin yer aldığı ‘Adalet 3: Son’ filmini izleyicilerle buluşuyor. Film, eski ajan Robert McCall karakterinin adaleti sağlamak için yeteneklerini kullanmasını konu ediyor. 2023’ün en beğenilen animasyon yapımlarından olan ‘Paw Patrol: Süper Film’ de Kirala Satın Al klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Ron Pardo ve Taraji Henson gibi usta oyuncuların seslendirmeleriyle kadrosunda yer aldığı filmde; sihirli bir meteorun macera şehrine çarpmasıyla Paw Patrol köpeklerinin süper güçlere sahip olması anlatılıyor.

Tivibu Film klasörü şubat ayında dolu

Platform, sinemaseverlerden tam not alan ödüllü filmleri de izleyicilerle buluşturuyor. Film klasöründe bu ay, 2022 yapımı başrollerinde Tom Cruise ve Jennifer Connelly’nin yer aldığı ‘Top Gun: Maverick’ filmi dikkat çekiyor. ‘Top Gun: Maverick’ filminde, 30 yıl sonra üst düzey bir deniz havacısının kendi sınırlarını zorlaması anlatılıyor.

Yine 2022 yılının başka başarılı yapımlarından olan ve başrollerinde Sandra Bullock, Channing Tatum gibi ünlü oyuncuların yer aldığı ‘Kayıp Şehir’ de Film klasöründe izleyicileri bekliyor. Film, yazdığı romanda oluşturduğu kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Tivibu Film klasöründe şubat ayında öne çıkan bir diğer yapım olan, başrollerinde Ben Milliken, Brad William Henke, Janel Parrish gibi oyuncuların yer aldığı ‘Vur Kaç’ filmi, son bir iş yapmaya zorlanan ıslah olmuş bir suçlunun, onu sırtından bıçaklayan patronlarını alt etmek ve ailesini korumak için şiddet dolu geçmişine başvurmasını anlatıyor.

14 Şubat’a özel romantik yapımlar

Tivibu, Sevgililer Günü’ne özel filmleri ekrana getiriyor. Aşkın Rengi Kırmızı klasörüne eklenen ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, ‘La La Land’ ve ‘Aşkın Renkleri’ gibi romantik yapımların yanı sıra ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gibi unutulmaz Türk filmleri de izleyiciyle buluşuyor.

Tivibu Vitrin 14 Şubat’a özel Sevgililer Günü Kuşağı’nda film keyfini şölene dönüştürecek diğer romantik yapımlar; ‘Amour’, ‘Beijing New York’, ‘50 First Dates’, ‘Hitch’, ‘İlk Aşk’, ‘İncir Reçeli’, ‘Acı Tatlı Ekşi’, ‘Aşk Geliyorum Demez’, ‘Aşk Tutulması’, ‘Mahşerde Buluşalım’, ‘Away and Back’, ‘Fotoğraflar’, ‘Ali & Ava’ ve ‘A Love Song’ olarak sıralanıyor.

Her ay güncel yapımları izleyicilerinin televizyon başında keyifli zaman geçirmesini sağlayan platform, şubat ayında 2023 yapımı BBC belgeseli ‘Big Little Journeys’i platforma dahil ediyor. Görsel şölen sunan belgeselde, küçük hayvanların eş ya da yuva bulmak için yaptığı zorlu yolculuklar anlatılıyor.

Tivibu’nun yeni yaşam kanalı Tivilife’da ise yeni programlar yayınlanmaya devam ediyor. Şubat ayında ilk kez Tivilife’da yayınlanacak olan ‘Bir Şehir Bir Kebap’ isimli yapımda; ünlü şef ve işletmeci Tahir Tekin Öztan, Türkiye’nin köklü kebap geleneğine sahip şehirlerini seyirciyle buluşturuyor. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e, Adana’dan Bursa’ya uzanan yüzyıllık lezzetin öyküsü şubat ayında izleyicilerle olacak.