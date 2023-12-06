TMOK'tan İHA'ya ödül

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği 2022 Türkiye Fair Play ödül töreni gerçekleştirildi. İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda kutlama mektubu ödülüne layık görüldü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2022 Türkiye Fair Play ödül töreni, Ataköy’de bulunan Olimpiyatevi’nde yapıldı. Törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Fair Play Komitesi (CIFP) Başkanı Jenö Kamuti, CIFP Başkanlık Ofis Yöneticisi Gabor Deregan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.

Uğur Erdener: "Fair Play, sosyal yaşamın her alanında geçerli ve arzu edilen bir tutumu temsil eder"

Fair Play’in olimpik felsefenin temel taşlarından olduğunu söyleyen Uğur Erdener, "Fair Play, genelde sporla ilişkilendirilse de aslında sosyal yaşamın her alanında geçerli ve arzu edilen bir tutumu temsil eder. İyi, dürüst ve doğru bir insan olmayı, kısacası güzel insan olmayı temsil eder. TMOK olarak saygı, dostluk, mükemmeliyet ve Fair Play gibi olimpik değerleri yaymak ve bu tutumu özümsemiş bir neslin yetişmesine katkı sağlamak için değişik çalışmalar yürütüyoruz. İyiye, doğruya, güzele sloganıyla başlattığımız bu projeler, toplumumuzun bu değerleri benimsemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Fair Play Ödülleri, bunlardan birisi ve en önemlisi. Bu ödüllerle örnek davranışlarda bulunan bireyleri, kurumları ve kuruluşları takdir ederek başkalarının da bu tutumları benimsemeye teşvik etmek istiyoruz. 2022 Türkiye Fair Play Ödüllerini kazanan güzel insanları gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Jenö Kamuti: "Fair Play’i en iyi şekilde temsil etmeli ve bunu dünyaya yaymalıyız"

Jenö Kamuti, uzun yıllar süren Macaristan ve Türkiye sevgisinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu günlere geldiğini ifade ederek, "Burada büyük bir sevgi hissediyorum. 1973 yılında CIPF’ye seçildikten sonra UNESCO Fair Play Ödülü’ne layık görüldüm. O zamandan beri 50 yıldır Fair Play konusunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O günden bu yana TMOK ve TMOK Fair Play Komisyonu ile yakın ilişkiler içinde olduk. TMOK ile Fair Play Komisyonu, Türkiye’de en yüksek seviyede gençleri eğiten bir kurum. Uzun yıllardır Fair Play komisyonu tarafından yapılan etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyorum. Maalesef sporun çok iyi bir örnek teşkil etmesi gereken zamanlardan geçiyoruz. Anlaşmazlıklar ve savaşlara şahitlik ediyoruz. Fair Play’i en iyi şekilde temsil etmeli ve bunu dünyaya yaymalıyız. Ben bir Macarım. Burada Türkiye ve Macaristan halklarının dostluğunu görüyorum. Bir gün İstanbul veya Budapeşte’de Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak ve beraberce Fair Play ruhunu yansıtmak isteriz" diye konuştu.

2022 Türkiye Fair Play ödüllerinde kazananlar şöyle:

Kariyer dalı

Büyük Ödül: Murat Ağca (AIPS Avrupa Genel Sekreteri, Sports TV Genel Yayın Yönetmeni)

Şeref Diploması: Buse Naz Çakıroğlu (Milli boksör), Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu (Uluslararası güreş hakemi),

Kutlama Mektubu: Tamer Başlığ (Yelken antrenörü), Sait Babaoğlu (Bakırköy ATA Spor Kulübü Başkanı), Mutlu Yücebaş (Tenis hakemi)

Davranış dalı

Büyük Ödül: Ebru Kavzan (Eskrim antrenörü)

Şeref Diploması: Türkiye Voleybol Federasyonu, Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü

Kutlama Mektubu: Burak Gözeneli (Fenerbahçe Koleji basketbolcusu), Yağmur Tuna (Milli kayakçı), Hatayspor Futbol Takımı

Tanıtım dalı

Büyük Ödül: Hüseyin Sakarya (Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi)

Şeref Diploması: Mehmet Zeki Kutlu (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Hakan Altürk (TRT Spor ve TRT Yıldız Kanal Koordinatörü), Çağatay Çıtlak (Gazeteci)

Kutlama Mektubu: İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Doğru (Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editör Yardımcısı)

Toplumsal Fair Play Ödülü: Özgür Bozat (Kütahya Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü)

Özel ödüller

CIFP Şeref Diploması: Armağan Berkay Yılmaz (Fair Play Sohbetleri Program Moderatörü)

Avrupa Fair Play Hareketi Şeref Diploması: Mehmet Nezir Önal (Gazeteci)

TMOK Fair Play Komisyonu Onursal Üye Plaketi: Haldun Domaç (Spor yorumcusu)

CIFP 60. Yıl Onuruna Fair Play Nişanı: Jenö Kamuti (CIFP Başkanı)

CIFP Özel Plaketi: Gabor Deregan (CIFP Başkanlık Ofis Yöneticisi)

Teşekkür plaketleri

TMOK, ödül töreninin ardından çeşitli kuruluş ve kişilere teşekkür plaketleri sunuldu.

Plaket verilenler ise şöyle:

Leyla Celalyan (Hacı Bekir Müessesesi 6. Kuşak Temsilcisi), Mehmet Ceylan (Türkiye Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısı), Mehmet Samsa (Samsa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Agah Kara (TSYD).