TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Bayramlar birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramlar da insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan’ın ardından gelen bayramın, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı anlamına geldiğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada kardeşliğin, refahın gönüllere umut serptiği; sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşamayı diliyorum” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek Ramazan ayının ardından, bizleri birbirimize daha çok yakınlaştıran bir Bayram’a daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramlar da insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir.”

Akraba ziyaretlerine de önem verilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu anlamlı günlerde; başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız” ifadelerini kullandı

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına, Ramazan Bayramının tüm vatandaşlar ile İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini de temenni ettiğini sözlerine ekledi.