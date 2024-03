Toplumsal olaylarda etkin rol üstlenen atlı polisler her daim göreve hazır

Başta toplumsal olaylara müdahale olmak üzere birçok görevde etkin rol üstlenen atlı polisler, yurtta huzur ve güven ortamının sağlanmasına yardımcı oluyor. Tabi tutuldukları farklı eğitimleri başarı ile tamamlayan binici polisler, eğittikleri atları ile birlikte görev ve faaliyetlere hazır hale geliyor.

Yurdun dört bir yanından gelen binici polis adayları, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi çatısı altında yer alan Atlı Polis Grup Amirliğinde, birçok zorlu eğitimden geçiyor. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi’nde 4 aylık temel binicilik eğitimi alan polisler daha sonra ise ileri düzey binicilik eğitimine katılıyor. Tüm aşamalardan başarıyla geçen binici polisler, eğittikleri ve mesai arkadaşları olarak gördüğü atları ile birlikte ülkenin farklı noktalarında görev alıyor. Başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında görevlerini icra eden Atlı Polis Birlikleri, yurtta asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Atlar 6 ay süren iki aşamalı eğitimin ardından görevlere hazır hale geliyor

6 ay süren temel ve ileri aşamalı eğitimlerinden geçirilen polis atları ise yurtdışından özenle seçiliyor. 4 yaşından itibaren eğitilmeye başlayan atlar, olağan dışı bir hal yaşanmadığı taktirde ise 16 yıla kadar hizmet edebiliyor. Toplumsal hizmet ve resmi gösteri amaçlı yetiştirilen atlar burada görsel, işitsel ve iklimsel unsurlara karşı duyarlı hale getiriliyor. Binicisi ile bir bütün olan polis atları, bayrak selamı, akrobatik duruş sergileme gibi sosyal becerileri de sahip oluyor.

Düzenli sağlık kontrollerinden geçiyorlar

Fiziki ve mental sağlık kontrolleri uzman veterinerler tarafından düzenli olarak kontrol edilen atlar, bir problem olmaması halinde eğitmeni ile birlikte yer alacağı görevine hazırlanıyor. Günde en az 30 dakika antrenmana tabi tutulan atların bu sayede beceri ve kabiliyetleri hep en üst seviyede tutuluyor. Her türlü ihtiyacı ile kişisel bakımlarını ise biniciliğini yapan polis üstleniyor. Görevini icra eden at ise bir süre dinlendirildikten sonra yeni görevlere hazırlanıyor.

9 ilde yer alan Atlı Polis Grup Amirlikleri her geçen gün gücüne güç katıyor

3 eğitmen ve 32 personelden oluşan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi’nde eğitim gören atlı polisler, Türkiye’nin 9 farklı şehrinde görevlerine devam ediyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Gaziantep ve Van’da Atlı Polis Grup Amirlikleri yer alıyor.

“Atlı polisler toplumsal olaylarda yer alır”

Atlı Birlikler ile ilgili bilgi veren Binici Polislerden Merve Esendere, “Atlı Polis Birliği, 1995’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde 1995’te kuruldu. Atlı Birlikler toplumsal olaylarda yer alır. Törenlerde, illerde ihtiyaç duyulan kalabalık alanlarda, gösteri ve spor amaçlı faaliyetlerde de görev almaktadır” diye konuştu.

“İnsanların atlara duyduğu sempati ise polisin işini kolaylaştırıyor”

Atlı polislerin önemi hakkında konuşan Esendere, “Kalabalığı kontrol altına alıp yönlendirmek, toplumsal olaylardaki en önemli yerimiz. Ayrıca, atların fiziki yapısının uzun olması sebebiyle de binici çevresini daha iyi görüyor. İnsanların atlara duyduğu sempati ise polisin işini kolaylaştırıyor” dedi.

Atların 16 sene hizmet edebileceğini söyleyen Esendere, “Atlara dört yaşından itibaren temel binicilik eğitimi veriliyor. Sağlığı elverişli olduğu sürece de yaklaşık 16 sene boyunca hizmetlerde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Toplam eğitim süresi 6 ay”

Atların iki aşamalı eğitime tabi tutulduğunu dile getiren Esendere, “Eğitim faaliyetleri iki bölümden oluşuyor. Bunlar, temel binicilik eğitimi ve ileri binicilik eğitimi. İlk eğitimde atlara koşum malzemelerini kabul ettirmek ve biniciye alışmasını sağlamak yer alır. İkinci eğitimde ise atların karşılaşabileceği görsel ve işitsel objelere karşı çalışmalar yapılır. Toplam eğitim süresi ise 6 ayı bulabilir” şeklinde konuştu.

“Atlar çok hisli ve unutkan canlılar”

Bincilerin her zaman hazır olması gerektiğine değinen Esendere, “Binicilik efor isteyen bir durum. Bundan dolayı da at ve binicinin kendisini her zaman zinde tutması gerekiyor. Atlar çok hisli ve unutkan canlılar. Bundan dolayı sıkı ve düzenli bir çalışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Üzerindeki binicini de ata destek vermesi lazım. Bu destek sağlanamadığında at agresif tutumlar gösterebiliyor. Bu yüzden binici her zaman kendini geliştirmeli ve tını yönlendirebilmelidir” dedi.

“Bir kadının da bu işi yapabileceğini göstermek istedim”

Atlı polis olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Esendere, “Atlı polisleri devriye görevindeyken görmüştüm. Bende büyük bir ilgi ve hayranlık uyandırdı. Bu işi neden bir kadın yapamasın diye düşündüm. Bir kadının da bu işi yapabileceğini göstermek istedim. Başvurum kabul edildi. Görevlere katıldım. Halkın bana karşı ilgi ve alakasını gördükçe gurur duydum. Bir atlı polis olarak burada olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadını hep en üst mertebede tutan bir medeniyetin parçasıyız”

Kadınların Türk toplumunda hep üst seviyelerde tutulduğunu belirten Esendere, “Geçmişten bugüne kadını hep en üst mertebede tutan bir medeniyetin parçasıyız. Cumhuriyetimizin kadına vermiş olduğu değeri ve önemi, polislik mesleğinde icra ettiğim için çok mutuyum” diye konuştu.

“Efor isteyen bir meslek”

Binici polislerden Sevcan Sönmez ise mesleğinin zorlu yanları olduğunu ifade ederek, “Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğinde bazı zorlukları var. Efor isteyen bir meslek. Biz bunun farkında olarak buraya başvurduk ve kabul edildik. Her şeyden önce atı benimseyip, onun üzerinde bir bütün olmak gerekiyor” dedi.

İklim şartlarının eğitimlere olan etkisinden bahseden Sönmez, “Hava şartları eğitimlerimizi etkiliyor. Yaz aylarında atlarımız daha uysal ve sakin olur. Kış aylarında ise kendilerini ısıtmak için daha hareketli olurlar. Bu da binicini işini zorlaştırır” diye konuştu.

“Bakımlarını binicileri olarak biz üstleniyoruz”

Atlarla çok titiz bir biçimde ilgilendiklerini aktaran Sönmez, “Atların bakımlarını binicileri olarak biz üstleniyoruz. Bunu bir iş olarak görmüyoruz çünkü aramızdaki bağı kuvvetlendiriyor. Beslenmeleri ise birlik amirimiz ve uzman veteriner tarafından günlük uygulanan programlar çerçevesinde kontrol altında tutuluyor. Sağlık durumları ise günlük olarak veteriner tarafından kontrol ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra göreve hazır hazır olan atlar belirlenir”

Atların göreve hazırlanma evresi ile ilgili konuşan Sönmez, “Veteriner tarafından rutin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra göreve hazır hazır olan atlarımız belirlenir. Daha sonra bu atlara binicileri tarafından günlük bakım yapılarak biniş takımları takılır. Göreve hazır hale getirilen at taşınacağı araca bindirilerek görev yerine intikal ettirilir” şeklinde konuştu.

Atların hangi özelliklere göre seçildiğinden bahseden Sönmez, “Atları, Atlı Polis Yönetmeliğine göre seçiyoruz. Genellikle Avrupa atlarını tercih ediyoruz. Bunun sebebi ise uzun boylu iri olmalarından kaynaklanan caydırıcı özelliklerinin yüksek olması ve soğuk kanlı olmaları” dedi.

“3 eğitmenimiz ve 32 personelden oluşan ekibimiz var”

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi’nin teknik bilgilerine değinen Sönmez, “Birlik amirimiz, 3 eğitmenimiz ve 32 personelden oluşan ekibimiz var. 21 tane de atımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu mesleği gururla icra ediyoruz”

Kadınların her türlü mesleği yapabilecek güçte olduğuna değinen Sönmez, “Günümüz çalışma şartlarında kadınlar çalışma hayatının her alanında görevler üstlenmesine rağmen çalışma ortamı gereği polislik bazen erkeklere yatkın bir melek olarak algılansa da, bizler bunun tam aksi olarak Ankara Atlı Polis ve Eğitim Merkezinde görev alıyoruz ve bu mesleği gururla icra ediyoruz” diye konuştu.