Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 surlarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.

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Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.