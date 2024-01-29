Trafiğe kapalı caddeye girenlere ceza yağmuru

Edirne'de araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne giren sürücülere para cezası uygulandı.

Trafiğe kapalı caddeye girenlere ceza yağmuru
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Edirne’de araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne giren sürücülere para cezası uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, saat 10.00’da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi’nde trafik denetimi yaptı. Yasağa rağmen caddeye giriş yaptığı tespit edilen motosikletler tek tek durduruldu. Denetim çerçevesinde 23 sürücüye para cezası uygulandı.