Trafiğe kapalı caddeye girenlere ceza yağmuru
Edirne'de araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne giren sürücülere para cezası uygulandı.
Edirne’de araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne giren sürücülere para cezası uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, saat 10.00’da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi’nde trafik denetimi yaptı. Yasağa rağmen caddeye giriş yaptığı tespit edilen motosikletler tek tek durduruldu. Denetim çerçevesinde 23 sürücüye para cezası uygulandı.