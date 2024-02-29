TÜİK’in 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre Trakya’da 288,9 milyon dolar ihracat, 202,1 milyon dolar ithalat yapıldı.

TÜİK istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayı ihracat verilerine göre Edirne’de 8,4 milyon dolar, Tekirdağ 250,4 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 30,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinde Ocak ayında toplamda 288,9 milyon dolar ihracat yapıldı.

2024 yılı Ocak ayı ithalat verilerine göre ise Edirne 9,1 milyon dolar, Tekirdağ’da 181,7 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ithalat 11,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya bölgesinde Ocak ayında toplamda 202,1 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne’de Ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Bosna-Hersek ile, Kırklareli’nde Ocak ayında en çok ihracat Rusya Federasyonu, en çok ithalat ise Cibuti ile Tekirdağ’da ise Ocak ayında en çok ihracat Çin, en çok ithalat Almanya ile yapıldı.