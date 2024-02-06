Trakya'nın nüfusu 2 milyona dayandı

Son yıllarda yoğun göç alan Trakya Bölgesinin nüfusu 1 milyon 964 bin 128 kişi oldu.

TÜİK Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin nüfus kayıt sistemine dayalı son oranları yayımlandı. Bu verilere göre, Edirne’nin nüfusu 419 bin 913, Tekirdağ’ın nüfusu 1 milyon 167 bin 059, Kırklareli’nin nüfusu ise 377 bin 156 kişi oldu. Son yıllarda yoğun göç alan Trakya Bölgesindeki toplam nüfus oranı 1 milyon 964 bin 128 kişi oldu.