Trendyol'da 'Süper Mart' fırsatları başladı

Trendyol, mobilyadan ayakkabıya, kozmetikten çantaya milyonlarca üründe 'Süper Mart' kampanyasını başlattığını duyurdu. 6 gün sürecek kampanya kapsamında on binlerce Trendyol satıcısı, ürünlerini müşterilerle buluşturuyor.

Trendyol'da 'Süper Mart' fırsatları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol, mobilyadan ayakkabıya, kozmetikten çantaya milyonlarca üründe ‘Süper Mart’ kampanyasını başlattığını duyurdu. 6 gün sürecek kampanya kapsamında on binlerce Trendyol satıcısı, ürünlerini müşterilerle buluşturuyor.

Kasım kampanyalarından sonra Trendyol, ‘Süper Mart’ kampanyasını başlattı. Yapılan açıklamaya göre, 19-24 Mart tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında mobilya, tekstil, kozmetik, ev elektroniği, aksesuar, ayakkabı ve çanta başta olmak üzere farklı kategorilerde 2 milyonu aşkın ürün avantajlı fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

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Esnaf ve KOBİ’lere kampanya dopingi

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan e-ticaret platformu, her yıl düzenlediği farklı kampanyalarla satıcıların işlerini büyütmesine katkı sunarken, aynı zamanda ekosistemi daha da geliştirmek için teknolojik altyapı yatırımlarını sürdürüyor. E-ticaret platformu, oluşturduğu ek istihdam ve satıcılarının artan iş hacimleriyle, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında on binlerce Trendyol satıcısı pek çok fırsatı müşterilerin ilgisine sunuyor. Aynı zamanda günlük sürpriz kampanyalar da yapılıyor.