Trendyol Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının programını duyurdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’de 33. hafta programı şöyle:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Antalyaspor - Hatayaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe