Trendyol Süper Lig'de 34. hafta yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Hafta, 27 Nisan Cumartesi günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Hafta, 27 Nisan Cumartesi günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak.
Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı, yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00’de lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de 34. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor