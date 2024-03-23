TÜBİTAK'tan onaylanan 54 proje ile Türkiye birincisi oldular

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen 54 projesiyle vakıf üniversiteleri arasında Türkiye 1’incisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Biruni Üniversitesi ise ’TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ sonuçlarına göre Türkiye’de en çok proje hazırlayan ve en çok projesi desteklenmeye hak kazanan üniversite olarak vakıf üniversiteleri arasında Türkiye birincisi oldu.

Üniversitenin daha önce de 3 dönem üst üste vakıf üniversiteleri arasında Türkiye 1’inciliğini koruyarak TÜBİTAK 2023/2 döneminde de liderliğini sürdürdüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Türkiye’nin en iyileriyle yarışırken birçok alanda vakıf üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olarak çıkmak bizleri gururlandırmıştır. TÜBİTAK 2209-A programı sonuçları göstermektedir ki proje fikri oluşturma, hazırlama ve yürütme konusunda da Üniversitemiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemizin geleceği Üniversitemizin kıymetli ve değerli öğrencilerine yürekten teşekkür ediyorum. Onlara danışmanlık yapan değerli akademisyenlerimizi de kutluyorum" dedi.