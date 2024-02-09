Tüm sektörlerin lokomotifi yazılım: Hedef Türkiye'yi üretici konuma getirmek

Günümüzün vazgeçilmez sektörlerinden biri haline gelen yazılım alanında genç yazılımcıların kaynak yetersizliklerini gidererek, yatırımcıların yeni projelere kaygılı yaklaşmasını ortadan kaldırmayı hedefleyen World17 Tech Türkiye’nin lansmanı gerçekleştirildi. Kanada, Fransa ve Senegal gibi ülkelerden de katılımın olduğu lansmanda güncel hayatı kolaylaştıracak birçok aplikasyon tanıtılarak, Türkiye’nin yazılım noktasında üretici konuma gelebilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu.

Yazılım sektörü, günümüzde birçok sektörün gelişiminde doğal bir kaldıraç görevi üstleniyor. Gelişmiş ülkeler ise yazılım sektörünü stratejik bir konumda görüyor. Yazılım alanında faaliyet gösteren firmaların gelişmesi ve global pazarlara açılmaları için devletler, sektöre yönelik çeşitli destek ve teşvikler de sağlıyor. Türkiye’nin yazılım alanında üretici konuma gelebilmesi için atılabilecek adımların değerlendirildiği World 17 Tech Türkiye lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Kanada, Fransa, Senegal ve Türkiye’den şirket ortaklarının da katılım sağladığı lansmanda, yatırımcıların ilgisini çeken projeler ile güncel hayatı kolaylaştırabilecek birçok aplikasyon tanıtıldı.

20 milyon dolarlık yatırım ve 14 yabancı mobil uygulaması ile sektöre giriş yapan World17 Tech, bu sektörde bulunan diğer saygıdeğer firmaların büyüklüğüne dikkat çekiyor. Firma, hedef kitlelerinin diğer şirketlerin aksine küçük ve orta ölçekli ulaşılabilir yazılımcı ve yatırımcılar olduğunu belirtiyor. 2 ay sonra Paris’te lansmanı yapılacak olan World17 Tech, Fransız aplikasyonlarının yazılımlarının da Türkiye’de yapılmasını hedefliyor.

“Amacımız Türkiye’yi yazılımda üretici ülke konumuna getirmek”

Özellikle genç yazılımcıların kaynak yetersizliklerini giderip, yatırımcıların yeni projelere kaygılı yaklaşmasını ortadan kaldırmayı hedefleyen World 17 Tech’in lansmanında Türkiye ve yabancı ülkelerden alınabilecek hibelerin doğru kullanılması için sürdürülebilir iş planları katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’nin yazılım üretimi konusunda ilgi çekmeye başlayan bir ülke konumuna geldiğini aktaran World 17 Tech Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu, “Yaklaşık 9 senedir yurt dışına açılmak isteyen şirketlere hem yatırım alanında hem de markalaşma alanında hizmet veriyoruz. Bu şirketin genel amacı yazılım sahibi olan kişileri aynı zamanda yatırım yapmak isteyen kişilerle bir araya getirmek. Bizim en büyük amacımız Türkiye’de bulunan yazılımcılar ile birlikte Türkiye’yi yazılımda üretici ülke konumuna getirmek. Nasıl tekstil, gıda sektöründe Türkiye önde gelen ülkelerden biri ise yazılımda da artık üretici konumuna gelmesi bizim gibi genç Türklerin hayali. Yabancı şirketlere uzaktan hizmet veren programcı arkadaşlarımızın sayısı giderek artmakta. Sadece şirketlere yazılım desteği sağlamakla kalmayıp, birçoğu kendine ait yazılım ve aplikasyonlar geliştiriyorlar. Fakat satış ve pazarlama alanında yetersiz olmaları, ellerindeki değerli madeni efektif bir şekilde kullanmasının önüne geçiyor” dedi.

“Artık yatırımcılar çekimser davranmaya başladılar”

Şirketin Yatırımcılardan Sorumlu Başkanı Turgut Işık, “Maalesef dijital dünyada yatırımzedelerin sayısı, başarılı yatırımcıların sayısını fazlası ile geçmiş durumda. Artık yatırımcılar fikir, proje ya da iş planı ne kadar güzel olsa da çekimser davranmaya başladılar. Bu sektörü sürekli para emen dipsiz bir kuyu gibi görenlerin sayısı muazzam bir hal aldı. İki tarafı koruyan ve sürdürülebilir ortaklıklar ortaya çıkaran bir şablona sahibiz. Fransa’da ve Kanada’da çok iyi işleyen bu sistemi umarız Türkiye’ye de entegre edebiliriz” diye konuştu.

“Ülkemizi yurt dışında güzel bir şekilde temsil edeceğiz”

Futbol odaklı bir teknoloji şirketinin yönetici ortaklarından olan Ali Akçay, “Türkiye’de kurulu bir teknoloji şirketimiz var ve futbol odaklı şu anda. İlerleyen süreçte farklı spor dallarına da entegre edebileceğimiz bir teknolojimiz var. Burada önemli kulüplerle çalışıyoruz; Beşiktaş ve Galatasaray gibi. Buradaki işlerimizi artık yurt dışına taşıma adımına geldik. Hem nasıl yeni sinerji oluşturabiliriz hem de kendimize nasıl yeni network kazandırabiliriz diye bu lansmana davetli olarak katıldık. Umuyorum ki ülkemizi yurt dışında güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Çok güzel bir organizasyon” şeklinde konuştu.