Türk Astronot Alper Gezeravcı yurda döndü

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 21 günlük uzay misyonunun ardından yurda döndü.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 21 günlük uzay görevinin ardından yurda döndü. Ax-3 ekibinin bir üyesi olarak Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giden Gezeravcı, görev süresi boyunca 13 bilimsel deneye imza attı. ISS’te olan görev süresinin sonunda Dragon kapsülüyle ABD’nin Florida eyaleti açıklarına inen Gezeravcı ve Ax-3 ekibi ile birlikte bir süre gözlem altında tutuldu.

Gözlem sürecinin ardından ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakla Türkiye’ye gelen Gezeravcı için Esenboğa Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Gezeravcı’yı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve öğrenciler karşıladı.

Karşılamanın ardından Gezeravcı’nın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.