Türk Halk Müziği korosundan 'Yemen'den Çanakkale'ye Ağıtlar' konseri

Balıkesir Üniversitesinde, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği korosu tarafından düzenlenen, “Yemen’den Çanakkale’ye Ağıtlar” isimli konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Şefliğini Besim Kemal Akalın’ın yaptığı konser programında, Çanakkale Zaferine dair anlatımlar eşliğinde, koro ve solistler tarafından seçilen Türk halk müziği eserleri seslendirildi. Konser de Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından Şef Besim Kemal Akalın’na çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Etkinlik, önceki gün de Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Konsere; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, Genel Sekreter Yemliha Yanar akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.