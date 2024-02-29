Türk halkından Gazzeli müslümanlara büyük destek

Türk halkı, İsrail zulmu ve soykırımı altında inleyen Filistin Gazze’deki Müslümanlara yardımda bulunuyor. Engellemelere rağmen yapılan insani yardımlar ancak; Mısır Kızılayı "Al Hilal Ahmar" ve Mısır hükumeti vasıtasıyla ulaştırılabiliyor. Türk halkı İsrail zulmu altındaki Filistinlilere yardım etmeye devam ediyor. Osmanoğlu ailesinin destekleriyle Filistin’e yardım götüren tırlar dün gece saat 23.30’da yola çıkarıldı.

Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistindeki zulmun sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bu hususta bütün dünyanın bir an evvel harekete geçmesini beklediklerini açıkladı. Bu maksatla; Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistin deki Müslümanların acılarına kayıtsız kalmayarak kendi imkanları çerçevesinde insani yardımda bulunmaya karar verdi. Dün gece saat 23.30 ’da tırlarla 8 bin kumanya, 2 bin koli su ve 10 ton un yola çıkarıldı.

Ayrıca önümüzdeki günlerde de yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Osmanlı Yardımlaşma Derneği yetkilileri, "Tek isteğimiz Filistin’deki zulmun bir an evvel durdurulup barışın sağlanması ve İsrail’in insanlık dışı katliam ve soykırımdan vazgeçmesidir" dediler.