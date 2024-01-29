Türk müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Türk müziğinin eşsiz eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korusu, Kocaeli Kongre Merkezinde sanatseverlere Sadettin Kaynak şarkılarından oluşan konser verdi. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, klasik Türk müziği eserlerini katılımcılar için seslendirdi. Seyirciler de zaman zaman eserlere eşlik etti. Konserde; Çile Bülbülüm, İncecikten Bir Kar Yağar, Bahar Bitti Güz Bitti, Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım, Leyla Bir Özge Candır, Gönlüm Seher Yeli Gibi ve Enginde Yavaş Yavaş adlı besteler seslendirildi. Konuklar konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korusu’nu ayakta alkışladı.