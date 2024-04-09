Türk Telekom ve Schneider Electric'den endüstriyel otomasyon anlaşması

Çevreci teknoloji yatırımları ve projeleri ile sürdürülebilir dijital dönüşümü amaçlayan Türk Telekom, Schneider Electric ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve ayrıca 5G sayesinde endüstrilerin dijitalleşmesi odaklı otomasyon ve yazılım çözümleri ile enerji yönetimi teknolojilerini kapsayan stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom, sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atıyor. Türk Telekom ve Schneider Electric bu kapsamda, telekomünikasyon ve endüstriyel otomasyon sektörlerinde dünyadaki nadir iş ortaklıkları arasında yer alacak önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan iş birliği ile kurumsal müşterilerine uçtan uca çözüm sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, Endüstriyel Otomasyon, Enerji Yönetimi, Dijital Dönüşüm dikeylerinde Schneider Electric ile iş ortaklığı yapacak. Türk Telekom telekomünikasyon sektöründeki liderliği ve tecrübesiyle, 5G ve ötesi haberleşme alt yapıları için yürütmekte olduğu çalışmalarını, endüstrilerin sektörel ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayacak şekilde genişletecek. Kestirimci Bakım, Dijital İkiz, Robotik Sistemler, Üretim Yönetim Sistemleri, Bina Yönetimi Çözümleri, Enerji Kaynakları Yönetimi Çözümleri gibi pek çok farklı dikeyde endüstriyel otomasyon çözümlerini, 5G tabanlı mobil özel şebeke teknolojileri uçtan uca sunacak.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir kurum olarak ticaretten eğitime, sağlıktan sanayiye, sanattan spora tüm alanlarda dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Siber güvenlikten, veri merkezine, bulut bilişim teknolojilerinden, yeni nesil akıllı şehir projelerine kadar Türkiye’de ve uluslararası pazarda dijital çözümler sunuyoruz. Kurumsal müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçları ve yolculuklarında uçtan uca hizmet sağlıyoruz. Diğer yandan iş dünyasındaki uluslararası trendleri de yakından takip ediyoruz. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüzü Schneider Electric’in endüstrilerin dönüşümü ve sürdürebilirlik yetkinliği ile bir araya getireceğiz. Bu iş birliğimizi, iki önemli sektör ortaklığı anlamında değerli buluyoruz. Kurumsal müşterilerimize ve bölge ülkelerin mevcut teknoloji alt yapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunmayı, güçlü alt yapımız, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüz ile Türkiye’nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam, “Bugün binalardan veri merkezlerine, endüstriyel tesislerden enerji altyapılarına kadar her segmentte dönüşümü tetikleyen IoT, otomasyon, dijital ikiz gibi teknolojiler, 5G bağlantısının yaygınlaşması ile yeni bir boyut kazanacak. Birçok yeni cihaz, hizmet ve uygulama kullanıma sunulacak. 186 yıllık köklü ve küresel bir deneyime sahip Schneider Electric olarak IoT özellikli, açık mimari ve platformumuz EcoStruxure, güçlü agnostik yazılım portföyümüz ve bu alanda uzman şirketimiz AVEVA ile birlikte bu dönüşüme liderlik etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz. Dünyanın önde gelen bağımsız yazılım şirketleriyle iş ortaklıkları aracılığıyla da müşterilerimizin yenilikçi otomasyon çözümlerinden yararlanmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece dijital ve inovatif çözümlerle müşterilerimizin kârlılığı ve güvenilirliğini garanti altına alırken, verimlilik ve karbondan arındırma odaklı bir strateji ile de sürdürülebilir bir değer sunuyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza güç katmak ve ülkemizin ve bölgenin dönüşümüne hizmet etmek üzere Türk Telekom ile stratejik bir iş birliğine imza atıyoruz. Kapsamı ve oluşturacağı değer ile alanında ilk olacak bu iş birliğiyle Türkiye’nin dijital ve sürdürülebilir gelişimine hız katacağız” dedi.

Sürdürülebilir dijital dönüşüm hedefinde ortak yaklaşım

Türk Telekom, çevreci teknoloji yatırımları ve projeleri ile sürdürülebilir dijital dönüşümü amaçlarken Schneider Electric ile Enerji ve Sürdürülebilirlik alanını da kapsayan stratejik iş ortaklığına imza attı. Çevre, su ve iklim değişikliği alanlarında çalışmalarıyla sektöre katkı sunan Schneider Electric, Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm eylem planlarına katkı sunacak geliştirmelerini Türk Telekom ile birlikte yapacak.