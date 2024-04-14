Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 45+4. dakikada Ecem Cümert’in ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, Ece Türkoğlu’nun ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 49. dakikada Coleman, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 74. dakikada Coleman’ın savunma arkasına gönderdiği pası kontrol eden Zeynep Kerimoğlu, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta farkı 3 çıkaran golü kaydetti. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 83. dakikada da 4. golü buldu. İpek’in ortasında Yağmur Uraz kafayla topu filelere gönderdi. 90+3. dakikada Cansu’nun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Zeynep Kerimoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti.

Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 60’a yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 31 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligin 28. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak.